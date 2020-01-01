Кофемолка Kitfort КТ-741
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Код товара: 106154
Производитель: Kitfort
31 декабря
31 декабря
2 690₽
32
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Характеристики
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- Система помола
- жернова
- Мощность, Вт
- 200
- Цвет
- черный
- Вместимость, г
- 230
- Регулировка степени помола
- есть
- Количество степеней помола
- 14
- Импульсный режим
- нет
- Блокировка включения при снятой крышке
- есть
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