Кофемолка Kitfort KT-717
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Код товара: 105506
Производитель: Kitfort
мало
мало
3 290₽
39
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Характеристики
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- Система помола
- жернова
- Мощность, Вт
- 200
- Цвет
- серебристый
- Вместимость, г
- 230
- Регулировка степени помола
- есть
- Количество степеней помола
- 14
- Блокировка включения при снятой крышке
- есть
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