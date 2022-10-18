Малиновый ассам – черный чай с кусочками настоящей малины, 50 г.
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
169₽
Этот товар нельзя оплатить бонусами
Самовывоз
бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
Доставка
100₽,
завтра
Нашли дешевле?
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Вид чая
- черный
- Форма выпуска
- листовой
- Не содержит
- искусственные красители, консерванты, ГМО, искусственные ароматизаторы
- Вес упаковки, г
- 50
- Количество в упаковке, шт.
- 1
- Состав
- Индийский черный ассам высшего сорта, сублимированная малина и малиновые кусочки
- Особенности
- ароматизированный
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
D
D
Djabrail
18 октября 2022
Достоинства
Отличный чай
Недостатки
Нет
D
Djabrail
18 октября 2022
Достоинства
Отличный чай
Недостатки
Нет
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.