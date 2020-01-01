Вспениватель для молока BBK BMF025 белый
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Код товара: 91634
Производитель: BBK
мало
мало
2 290₽
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Характеристики
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- Тип
- Вспениватель для молока
- Материал
- пластик
- Цвет
- белый
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