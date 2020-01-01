Filtero Спец. очист-ль накипи, 500мл, арт. 607
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Код товара: 79852
Производитель: Filtero
В наличии
В наличии
490₽
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Характеристики
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- Тип
- Очиститель от накипи
- Назначение
- для кофемашин
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