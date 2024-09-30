Filtero фильтры для кофе, №2/40, белые для кофеварок с колбой на 4-8 чашек
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250₽
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В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- фильтры для кофе
- Цвет
- белый
- Назначение
- для кофеварок
- Количество в упаковке
- 40
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