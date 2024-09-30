Капучинатор Kitfort КТ-768

Достоинства

Хороший капучинатор, брали, чтоб добавлять пенку к кофе. Но мне понравилось в нем делать пенку из молока и пью как добавление к чаю, получается калмыцкий чай. Пенка хорошая, густая получается. Совет брать молоко пожирнее, так вкуснее получается. По сравнению с венчиком, капучинатор однозначно, дороже получается, но он того стоит.