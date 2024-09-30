Капучинатор Kitfort КТ-768
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2 390₽
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Характеристики
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- Тип
- вспениватель для молока
- Материал
- сталь/пластик
- Цвет
- серебристый
Отзывы 1
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К
К
Кристина
4 марта 2024
Достоинства
Хороший капучинатор, брали, чтоб добавлять пенку к кофе. Но мне понравилось в нем делать пенку из молока и пью как добавление к чаю, получается калмыцкий чай. Пенка хорошая, густая получается. Совет брать молоко пожирнее, так вкуснее получается. По сравнению с венчиком, капучинатор однозначно, дороже получается, но он того стоит.
Недостатки
После второго применения, на дне образуется пленка и где насадка трудно мыть, ну это мелочь.
К
Кристина
4 марта 2024
Достоинства
Хороший капучинатор, брали, чтоб добавлять пенку к кофе. Но мне понравилось в нем делать пенку из молока и пью как добавление к чаю, получается калмыцкий чай. Пенка хорошая, густая получается. Совет брать молоко пожирнее, так вкуснее получается. По сравнению с венчиком, капучинатор однозначно, дороже получается, но он того стоит.
Недостатки
После второго применения, на дне образуется пленка и где насадка трудно мыть, ну это мелочь.
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