Капучинатор Kitfort КТ-758
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
2 690₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Капучинатор Kitfort КТ-768
2 390₽
29
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Капучинатор Kitfort КТ-7111
3 190₽
37
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Весы бариста WhiteBird KC803, 2000 г
3 099₽
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Капучинатор КТ-7119
2 990₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Капучинатор КТ-7128-2 (белый)
2 790₽
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Воронка керамическая для заваривания кофе Hario Mugen, белая
2 690₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- вспениватель для молока
- Материал
- металл
- Цвет
- серебристый
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Р
Р
Роза
24 января 2023
Р
Роза
24 января 2023
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.