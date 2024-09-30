Жидкость для удаления известкового налета Clean Boiler, 0,5 л
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Код товара: 152313
Производитель: Прочее
490₽
2
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Характеристики
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- Тип
- очиститель от накипи
- Цвет
- белый
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