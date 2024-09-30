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Капучинатор Kitfort КТ-751-2 белый

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Капучинатор Kitfort КТ-751-2 белый
Капучинатор Kitfort КТ-751-2 белый
Капучинатор Kitfort КТ-751-2 белый
Капучинатор Kitfort КТ-751-2 белый
Капучинатор Kitfort КТ-751-2 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
4
1 отзыв
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Код товара: 126560
Производитель: Kitfort
4
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

3 290₽
22
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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29
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Капучинатор Kitfort КТ-7111
3 190₽
29
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Капучинатор Kitfort КТ-7111
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Капучинатор Kitfort КТ-775
3 290₽
27
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Капучинатор Kitfort КТ-775
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Весы бариста WhiteBird KC803, 2000 г
3 099₽
37
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Весы бариста WhiteBird KC803, 2000 г
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Капучинатор КТ-7128-1 (черный)
3 490₽
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Капучинатор КТ-7128-1 (черный)
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Капучинатор КТ-7119
2 990₽
22
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Капучинатор КТ-7119
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Капучинатор КТ-7128-2 (белый)
2 790₽
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Капучинатор КТ-7128-2 (белый)
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Воронка керамическая для заваривания кофе Hario Mugen, белая
2 690₽
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Воронка керамическая для заваривания кофе Hario Mugen, белая
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Воронка керамическая для приготовления кофе Hario VDC-02W, белый
2 990₽
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Воронка керамическая для приготовления кофе Hario VDC-02W, белый
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Воронка керамическая для приготовления кофе HarioVDC-02-BU-EX, голубой
2 990₽
32
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Воронка керамическая для приготовления кофе HarioVDC-02-BU-EX, голубой
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Воронка керамическая для приготовления кофе Hario VDC-02-PUH Purple Heatherй
2 990₽
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Воронка керамическая для приготовления кофе Hario VDC-02-PUH Purple Heatherй
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Воронка керамическая для приготовления кофе Hario VDC-02-SG Smokey Green
2 990₽
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Воронка керамическая для приготовления кофе Hario VDC-02-SG Smokey Green
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Воронка керамическая для приготовления кофе Hario PDC-02-W, белый
3 690₽
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Воронка керамическая для приготовления кофе Hario PDC-02-W, белый
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Темпер Classix Pro черный 58мм
2 690₽
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Темпер Classix Pro черный 58мм
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Капучинатор Kitfort КТ-7196
3 190₽
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Капучинатор Kitfort КТ-7196
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Капучинатор Kitfort КТ-7272
2 990₽
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Капучинатор Kitfort КТ-7272
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Капучинатор Kitfort КТ-7410
3 190₽
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Капучинатор Kitfort КТ-7410
Капучинатор Kitfort КТ-758
Капучинатор Kitfort КТ-758
2 690₽
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Капучинатор Kitfort КТ-7111
Капучинатор Kitfort КТ-7111
3 190₽
27
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Капучинатор Kitfort КТ-775
Капучинатор Kitfort КТ-775
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Капучинатор КТ-7128-1 (черный)
Капучинатор КТ-7128-1 (черный)
3 490₽
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Капучинатор КТ-7119
Капучинатор КТ-7119
2 990₽
Характеристики
Тип
вспениватель для молока
Материал
металл, пластик
Цвет
белый
Назначение
для кофеварок
Количество в упаковке
1
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Отзывы 1
4
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
4
5 звезд
0
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Н
Н
Наталия
19 февраля 2021
Хорошо
Достоинства
Красивый современный дизайн.
Недостатки
Не обнаружено
Комментарии
Давно и успешно пользуюсь продукцией компании Kitfort. Наконец приобрела еще и капучинатор КТ 751. Сей девайс меня очень порадовал, т.к. очень хорошо взбивает крутую пенку, причем как холодную, так и в подогретом виде. Кроме взбивания пены в нем хорошо варить какао, получается очень вкусным.Данный товар полностью соответствует цена качество, спасибо производителям.
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0 0
Н
Наталия
19 февраля 2021
Хорошо
Достоинства
Красивый современный дизайн.
Недостатки
Не обнаружено
Комментарии
Давно и успешно пользуюсь продукцией компании Kitfort. Наконец приобрела еще и капучинатор КТ 751. Сей девайс меня очень порадовал, т.к. очень хорошо взбивает крутую пенку, причем как холодную, так и в подогретом виде. Кроме взбивания пены в нем хорошо варить какао, получается очень вкусным.Данный товар полностью соответствует цена качество, спасибо производителям.
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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В сравнение
В избранное
3 290₽
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа