Капучинатор Kitfort КТ-751-2 белый

Комментарии

Давно и успешно пользуюсь продукцией компании Kitfort. Наконец приобрела еще и капучинатор КТ 751. Сей девайс меня очень порадовал, т.к. очень хорошо взбивает крутую пенку, причем как холодную, так и в подогретом виде. Кроме взбивания пены в нем хорошо варить какао, получается очень вкусным.Данный товар полностью соответствует цена качество, спасибо производителям.