Капучинатор Kitfort КТ-751-2 белый
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3 290₽
22
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Характеристики
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- Тип
- вспениватель для молока
- Материал
- металл, пластик
- Цвет
- белый
- Назначение
- для кофеварок
- Количество в упаковке
- 1
Отзывы 1
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Н
Н
Наталия
19 февраля 2021
Достоинства
Красивый современный дизайн.
Недостатки
Не обнаружено
Комментарии
Давно и успешно пользуюсь продукцией компании Kitfort. Наконец приобрела еще и капучинатор КТ 751. Сей девайс меня очень порадовал, т.к. очень хорошо взбивает крутую пенку, причем как холодную, так и в подогретом виде. Кроме взбивания пены в нем хорошо варить какао, получается очень вкусным.Данный товар полностью соответствует цена качество, спасибо производителям.
Н
Наталия
19 февраля 2021
Достоинства
Красивый современный дизайн.
Недостатки
Не обнаружено
Комментарии
Давно и успешно пользуюсь продукцией компании Kitfort. Наконец приобрела еще и капучинатор КТ 751. Сей девайс меня очень порадовал, т.к. очень хорошо взбивает крутую пенку, причем как холодную, так и в подогретом виде. Кроме взбивания пены в нем хорошо варить какао, получается очень вкусным.Данный товар полностью соответствует цена качество, спасибо производителям.
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