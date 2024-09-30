Капучинатор Kitfort КТ-751-1
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Код товара: 114718
Производитель: Kitfort
3 290₽
22
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Характеристики
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- Тип
- вспениватель для молока
- Материал
- нержавеющая сталь
- Цвет
- черный
- Количество в упаковке
- 1
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