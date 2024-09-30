Питчер Lelit PLA 301M, 500мл
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 112101
Производитель: Lelit
Гарантия: 12 мес.
5 300₽
63
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
62
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Темпер JoeFrex D58 Elegance дуб, классический, сталь
5 190₽
37
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Капучинатор КТ-794
4 990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- питчер
- Материал
- нержавеющая сталь
- Цвет
- серебристый
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.