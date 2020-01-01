Мерный стакан бариста JoeFrex, Джиггер
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Код товара: 110488
Производитель: JoeFrex
мало
мало
440₽
4
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Мерный стакан
- Материал
- стекло
- Цвет
- прозрачный
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