Питчер JoeFrex latte-art, 350 мл, стальной
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Код товара: 107704
Производитель: JoeFrex
мало
мало
1 590₽
11
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Характеристики
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- Тип
- Питчер
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