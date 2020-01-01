Темпер Lelit PLA471R 57,35 мм
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Код товара: 104325
Производитель: Lelit
мало
мало
3 400₽
15
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Характеристики
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- Тип
- Темпер
- Материал
- нержавеющая сталь, алюминий
- Цвет
- красный
- Назначение
- для кофемашин
- Количество в упаковке
- 1
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