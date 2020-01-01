Чашки для капучино DeLonghi Cappucino cups
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Код товара: 102412
Производитель: Delonghi
2 090₽
35
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- чашки
- Материал
- стекло
- Цвет
- прозрачный
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