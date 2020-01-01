Питчер 350 мл, стальной
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Код товара: 101677
Производитель: Kitchen Angel
мало
мало
890₽
4
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Питчер
- Цвет
- серебристый
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