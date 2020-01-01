Вспениватель для молока FIRST AUSTRIA FA-5293-RE
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 101028
Производитель: FIRST
В наличии
В наличии
390₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Вспениватель для молока
- Материал
- металл, пластик
- Цвет
- красный
- Назначение
- для вспенивателей молока
- Количество в упаковке
- 1
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вспениватель для молока FIRST AUSTRIA FA-5293-BA
390₽
Filtero фильтры для кофе, №2/80, коричневые для кофеварок с колбой на 4-8 чашек
370₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мерный стакан бариста JoeFrex, Джиггер
440₽
4
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вспениватель для молока FIRST AUSTRIA FA-5293-2, серый
390₽
3051 Topperr Фильтр-пакеты для чая №2 (средние), упаковка 80 шт
360₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Фильтры Melitta для капельных кофеварок (размер 1-4), 40 шт.
319₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.