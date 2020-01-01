Помпа механическая для воды SMixx STANDARD
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Код товара: 94395
Производитель: SMixx
В наличии
В наличии
390₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- помпа для воды
- Тип охлаждения
- без охлаждения
- Ширина, см
- 12
- Высота, см
- 12
- Глубина, см
- 23
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