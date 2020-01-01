Кулеры HotFrost V115 CE
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Код товара: 89577
Производитель: HotFrost
В наличии
В наличии
9 990₽
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Характеристики
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- Установка
- напольный
- Тип охлаждения
- электронный
- Нагрев
- есть
- Управление
- кран "нажим кружкой"
- Установка бутылки
- верхняя
- Мощность нагрева, Вт
- 650
- Мощность охлаждения, Вт
- 70
- Шкафчик для хранения
- есть
- Защита от детей
- нет
- Ширина, см
- 31
- Высота, см
- 100
- Глубина, см
- 36
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