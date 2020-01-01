Кулер для воды HotFrost V115
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Код товара: 84083
Производитель: HotFrost
В наличии
В наличии
15 490₽
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Характеристики
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- Установка
- напольный
- Тип охлаждения
- электронный
- Мощность нагрева, Вт
- 650
- Мощность охлаждения, Вт
- 120
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