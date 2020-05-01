О товаре

Стаканодержатель HotFrost чёрный

- Держатель для стаканов крепится к кулеру при помощи магнитов.

- Распределительный механизм внизу футляра отделяет стаканы один от другого, выдавая по одному. Подстаканник рассчитан на 70 стаканчиков.

- Ёмкость для стаканчиков изготовлена из прозрачного пластика, а крышка и крепёжная часть из пластика чёрного цвета.