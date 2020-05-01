Стаканодержатель HotFrost серебристый
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Код товара: 189326
Производитель: HotFrost
1 200₽
14
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О товаре
Стаканодержатель HotFrost серебристый
- Держатель для стаканов крепится к кулеру при помощи магнитов.
- Распределительный механизм внизу футляра отделяет стаканы один от другого, выдавая по одному. Подстаканник рассчитан на 70 стаканчиков.
- Ёмкость для стаканчиков изготовлена из прозрачного пластика, а крышка и крепёжная часть из пластика серебристого цвета.
Характеристики
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- Тип
- Стаканодержатель
- Нагрев
- нет
- Защита от детей
- нет
- Шкафчик для посуды
- нет
- Дополнительная информация
- на 70 стаканов диаметром 70 мм
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