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Кулер HotFrost V450AMI

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Кулер HotFrost V450AMI
Кулер HotFrost V450AMI
Кулер HotFrost V450AMI
Кулер HotFrost V450AMI
Кулер HotFrost V450AMI
Кулер HotFrost V450AMI
Кулер HotFrost V450AMI
Кулер HotFrost V450AMI
Кулер HotFrost V450AMI
Кулер HotFrost V450AMI
Кулер HotFrost V450AMI
Кулер HotFrost V450AMI
Кулер HotFrost V450AMI
Кулер HotFrost V450AMI
Кулер HotFrost V450AMI
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 189308
Производитель: HotFrost
нет отзывов
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35 990₽
431
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О товаре

Особенности кулера HotFrost V450AMI:

- Бесконтактная подача холодной воды

Теперь холодную воду из кулера можно получить без прикосновения к кнопкам, достаточно подвести и удерживать ладонь над областью датчика.

- Санобработка (дезинфекция) кулера

Санобработка кулера происходит в автоматическом режиме без участия человека один раз в сутки или же может быть запущена вручную в удобное время.

Бактерии, которые по какой-либо причине могли оказаться в воде, уничтожаются при помощи озона, который вырабатывается системой озонирования воды в кулере.

Система санобработки снабжена коллектором вредных выбросов и сепаратором, предотвращающим утечку озона.

- Современная эргономика и дизайн кулера

Панель управления функциями кулера выполнена из высококачественного акрила. Угол наклона панели удобен как для визуального обзора управляющих элементов, так и для контакта с ними.

Управление кулером происходит через сенсорные (электронные) кнопки, имеющие соответствующую цветовую индикацию, упрощающую понимание, какая функция в кулере активирована. Подача холодной воды может осуществляться, как через сенсорную кнопку, так и через использование бесконтактного датчика.

- В кулере имеется защита от детей на срабатывание функции набора (слива) горячей воды

Стоит отметить современную реализацию данной функции, не просто через механическую блокировку, а посредством запрограммированной временной задержки в 3 секунды на разблокировку подачи горячей воды.

Т.к. в кулере используется нижняя загрузка бутыли (в шкафчик для бутыли), то для визуального контроля уровня воды, на панели управления имеется индикатор низкого уровня воды в бутыли, извещающий о необходимости произвести замену бутыли.

- Скорость набора воды

Чтобы пользование кулером было более комфортным и не отнимало драгоценные секунды, инженеры добились того, что в кулере пол-литра воды можно набрать за 14 секунд. При этом среднее значение по прочим моделям - 25 секунд.

Характеристики
Тип
Кулер
Установка
напольный
Тип охлаждения
компрессорное
Нагрев
есть
Управление
сенсорное
Установка бутылки
нижняя
Мощность нагрева, Вт
650
Мощность охлаждения, Вт
100
Защита от детей
есть
Шкафчик для посуды
нет
Дополнительная информация
самоочистка, озонирование, сенсорные кнопки подачи воды, светодиодная подсветка зоны краника.
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В сравнение
В избранное
35 990₽
431
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 10 800 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?