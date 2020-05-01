Кулер HotFrost V450AMI
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Особенности кулера HotFrost V450AMI:
- Бесконтактная подача холодной воды
Теперь холодную воду из кулера можно получить без прикосновения к кнопкам, достаточно подвести и удерживать ладонь над областью датчика.
- Санобработка (дезинфекция) кулера
Санобработка кулера происходит в автоматическом режиме без участия человека один раз в сутки или же может быть запущена вручную в удобное время.
Бактерии, которые по какой-либо причине могли оказаться в воде, уничтожаются при помощи озона, который вырабатывается системой озонирования воды в кулере.
Система санобработки снабжена коллектором вредных выбросов и сепаратором, предотвращающим утечку озона.
- Современная эргономика и дизайн кулера
Панель управления функциями кулера выполнена из высококачественного акрила. Угол наклона панели удобен как для визуального обзора управляющих элементов, так и для контакта с ними.
Управление кулером происходит через сенсорные (электронные) кнопки, имеющие соответствующую цветовую индикацию, упрощающую понимание, какая функция в кулере активирована. Подача холодной воды может осуществляться, как через сенсорную кнопку, так и через использование бесконтактного датчика.
- В кулере имеется защита от детей на срабатывание функции набора (слива) горячей воды
Стоит отметить современную реализацию данной функции, не просто через механическую блокировку, а посредством запрограммированной временной задержки в 3 секунды на разблокировку подачи горячей воды.
Т.к. в кулере используется нижняя загрузка бутыли (в шкафчик для бутыли), то для визуального контроля уровня воды, на панели управления имеется индикатор низкого уровня воды в бутыли, извещающий о необходимости произвести замену бутыли.
- Скорость набора воды
Чтобы пользование кулером было более комфортным и не отнимало драгоценные секунды, инженеры добились того, что в кулере пол-литра воды можно набрать за 14 секунд. При этом среднее значение по прочим моделям - 25 секунд.
- Тип
- Кулер
- Установка
- напольный
- Тип охлаждения
- компрессорное
- Нагрев
- есть
- Управление
- сенсорное
- Установка бутылки
- нижняя
- Мощность нагрева, Вт
- 650
- Мощность охлаждения, Вт
- 100
- Защита от детей
- есть
- Шкафчик для посуды
- нет
- Дополнительная информация
- самоочистка, озонирование, сенсорные кнопки подачи воды, светодиодная подсветка зоны краника.
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