Кулер HotFrost V400BS

Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
AcerMSIAsusXiaomiApple
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
PhilipsXiaomiSamsungSonyLGAleus
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
SonyAppleNintendoXbox
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxPhilipsDyson
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Philips
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Квадрокоптеры
Устройства виртуальной реальности
Подарочные сертификаты
Книги
3D принтеры
SonyAppleXiaomi
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Кресла
Уход за одеждой и бельем
Посуда
Умный дом
Освещение
Инструменты
Товары для отдыха
Мусорные ведра
Сумки
Фурнитура для мебели
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairmanXiaomi
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
Apple
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Кулер HotFrost V400BS

Наведите на фотографию для увеличения
Кулер HotFrost V400BS
Кулер HotFrost V400BS
Кулер HotFrost V400BS
Кулер HotFrost V400BS
Кулер HotFrost V400BS
Кулер HotFrost V400BS
Кулер HotFrost V400BS
Кулер HotFrost V400BS
Кулер HotFrost V400BS
Кулер HotFrost V400BS
Кулер HotFrost V400BS
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 189307
Производитель: HotFrost
нет отзывов
спросить
25 490₽
305
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 7 650 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 3 до 5 дней

Нашли дешевле?
Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
247
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер HotFrost V115AE
20 590₽
247
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
6 180₽

в рассрочку

Кулер HotFrost V115AE
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
335
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер HotFrost V400AS
27 990₽
335
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
8 400₽

в рассрочку

Кулер HotFrost V400AS
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
275
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер HotFrost V840 S
22 990₽
275
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
6 900₽

в рассрочку

Кулер HotFrost V840 S
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
299
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер Vatten V45QKB
24 990₽
299
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
7 500₽

в рассрочку

Кулер Vatten V45QKB
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
275
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер Vatten V45SKB
22 950₽
275
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
6 890₽

в рассрочку

Кулер Vatten V45SKB
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
287
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер Vatten V45WKB
23 990₽
287
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
7 200₽

в рассрочку

Кулер Vatten V45WKB
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
299
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пурифайер Vatten FV45NKU
24 990₽
299
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
7 500₽

в рассрочку

Пурифайер Vatten FV45NKU
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
269
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер Vatten V25WKB
22 490₽
269
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
6 750₽

в рассрочку

Кулер Vatten V25WKB
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
275
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер Vatten V11WKB
22 990₽
275
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
6 900₽

в рассрочку

Кулер Vatten V11WKB
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
263
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер Vatten V11NKB
21 990₽
263
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
6 600₽

в рассрочку

Кулер Vatten V11NKB
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
263
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер HotFrost V115С
21 990₽
263
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
6 600₽

в рассрочку

Кулер HotFrost V115С
247
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер HotFrost V115AE
Кулер HotFrost V115AE
20 590₽
335
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер HotFrost V400AS
Кулер HotFrost V400AS
27 990₽
275
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер HotFrost V840 S
Кулер HotFrost V840 S
22 990₽
299
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер Vatten V45QKB
Кулер Vatten V45QKB
24 990₽
275
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер Vatten V45SKB
Кулер Vatten V45SKB
22 950₽
287
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер Vatten V45WKB
Кулер Vatten V45WKB
23 990₽
Характеристики
Тип
Кулер
Установка
напольный
Тип охлаждения
компрессорное
Нагрев
есть
Управление
нажим рукой кнопки-клавиши
Установка бутылки
верхняя
Мощность нагрева, Вт
650
Мощность охлаждения, Вт
100
Защита от детей
есть
Накопительная емкость
есть
Шкафчик для посуды
нет
Дополнительная информация
встроенный холодильник
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
25 490₽
305
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 7 650 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 3 до 5 дней

Нашли дешевле?