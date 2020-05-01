в рассрочку
Кулер HotFrost V400BS
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 189307
Производитель: HotFrost
25 490₽
305
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Самовывоз
бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
Доставка
бесплатно,
от 3 до 5 дней
Нашли дешевле?
Похожие товары
247
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер HotFrost V115AE
20 590₽
335
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер HotFrost V400AS
27 990₽
275
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер HotFrost V840 S
22 990₽
299
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер Vatten V45QKB
24 990₽
275
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер Vatten V45SKB
22 950₽
287
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер Vatten V45WKB
23 990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Кулер
- Установка
- напольный
- Тип охлаждения
- компрессорное
- Нагрев
- есть
- Управление
- нажим рукой кнопки-клавиши
- Установка бутылки
- верхняя
- Мощность нагрева, Вт
- 650
- Мощность охлаждения, Вт
- 100
- Защита от детей
- есть
- Накопительная емкость
- есть
- Шкафчик для посуды
- нет
- Дополнительная информация
- встроенный холодильник
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.