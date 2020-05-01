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Кулер HotFrost V115AE
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Особенности кулера HotFrost V115AE:
- Кулер представлен в традиционном белом цвете. Особую элегантность и строгость данной модели придает вставка темно-серого цвета в зоне раздачи воды.
Эта модель идеально подойдет к абсолютно любому стилю благодаря своему оригинальному и стильному дизайну, который включает простые формы, изысканные линии.
- Изюминкой диспенсера являются аккуратные краники типа «нажим кружкой», они очень эргономичны и удобны тем, что для набора воды требуется только одна свободная рука (в которой находится чашка).
- В кулере используется термоэлектрический тип охлаждения. Более высокая мощность нагрева делает этот аппарат гораздо производительнее, ведь он способен нагревать до 5.5 литров воды в час.
- Отличительной особенностью и явным преимуществом в пользу этого девайса является нижняя загрузка бутыли. Бутыль с питьевой водой устанавливается в шкафчик, на горлышко бутыли надевается встроенный сифон с заборной трубкой.
- Тип
- Кулер
- Установка
- напольный
- Тип охлаждения
- электронный
- Нагрев
- есть
- Управление
- кран "нажим кружкой"
- Установка бутылки
- нижняя
- Мощность нагрева, Вт
- 650
- Мощность охлаждения, Вт
- 75
- Защита от детей
- нет
- Накопительная емкость
- есть
- Шкафчик для посуды
- нет
- Дополнительная информация
- съемный лоток для сбора капель, производительность системы охлаждения 0.6 л/ч, производительность системы нагрева 5.5 л/ч
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