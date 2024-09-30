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Кулер VATTEN V 45 WK

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Кулер VATTEN V 45 WK
Кулер VATTEN V 45 WK
Кулер VATTEN V 45 WK
Кулер VATTEN V 45 WK
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 159360
Производитель: Vatten
Гарантия: Гарантия от производителя
нет отзывов
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ДО 30.09.24

14 490₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
Тип
Кулер
Установка
напольный
Тип охлаждения
компрессорное
Нагрев
есть
Управление
нажим рукой кнопки-клавиши
Установка бутылки
верхняя
Мощность нагрева, Вт
650
Мощность охлаждения, Вт
120
Защита от детей
есть
Дополнительная информация
подача воды "клавиши"
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14 490₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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