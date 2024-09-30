Кулер VATTEN V 45 WK
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Код товара: 159360
Производитель: Vatten
Гарантия: Гарантия от производителя
14 490₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Кулер
- Установка
- напольный
- Тип охлаждения
- компрессорное
- Нагрев
- есть
- Управление
- нажим рукой кнопки-клавиши
- Установка бутылки
- верхняя
- Мощность нагрева, Вт
- 650
- Мощность охлаждения, Вт
- 120
- Защита от детей
- есть
- Дополнительная информация
- подача воды "клавиши"
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