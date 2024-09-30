Кулер Vatten L 48 NK
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 153677
Производитель: Vatten
Гарантия: Гарантия от производителя
29 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
403
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер HotFrost V450AMI
33 590₽
307
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер HotFrost V400BS
25 590₽
311
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер HotFrost 45AS
25 990₽
299
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер Vatten V45QKB
24 990₽
318
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер Midea YL2036S
26 990₽
347
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер Vatten L04NK
28 990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Кулер
- Установка
- напольный
- Тип охлаждения
- компрессорное
- Нагрев
- есть
- Управление
- нажим рукой кнопки-клавиши
- Установка бутылки
- нижняя
- Мощность нагрева, Вт
- 650
- Мощность охлаждения, Вт
- 100
- Защита от детей
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.