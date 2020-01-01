Кулер напольный VIVA Colorado Springs белый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 110033
Производитель: Viva
12 января
12 января
13 000₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- кулер
- Установка
- напольный
- Тип охлаждения
- компрессорное
- Нагрев
- есть
- Управление
- кран "нажим кружкой"
- Установка бутылки
- верхняя
- Мощность нагрева, Вт
- 1200
- Мощность охлаждения, Вт
- 100
- Шкафчик для хранения
- нет
- Защита от детей
- есть
- Шкафчик для посуды
- есть
- Ширина, см
- 32
- Высота, см
- 102
- Глубина, см
- 35
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.