Помпа механическая для воды SMixx STANDARD Плюс с краном
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Код товара: 102331
Производитель: SMixx
В наличии
В наличии
490₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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Характеристики
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- Тип
- помпа для воды
- Тип охлаждения
- без охлаждения
- Нагрев
- нет
- Управление
- нажим рукой кнопки-клавиши
- Установка бутылки
- нижняя
- Шкафчик для хранения
- нет
- Защита от детей
- нет
- Ширина, см
- 13
- Высота, см
- 13
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