Встраиваемая стиральная машина Indesit BI WMIL 71252
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Код товара: 91215
Производитель: Indesit
мало
мало
72 950₽
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Характеристики
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- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- встраиваемая
- Цвет
- белый
- Максимальная загрузка белья, кг
- 7
- Сушка
- нет
- Тип управления
- электронное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Функция дозагрузки белья
- через основной люк
- Инверторный двигатель
- нет
- Объем барабана л
- 52
- Дополнительная информация
- двигатель коллекторный; регулируемые ножки
- Дополнительные функции
- отложенный старт, выбор температуры стирки, интеллектуальное управление стиркой, выбор скорости отжима, контроль за уровнем пены, контроль баланса
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 1200
- Класс энергопотребления
- A++
- Класс эффективности стирки
- A
- Класс эффективности отжима
- B
- Защита
- от детей
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