Встраиваемая стиральная машина Bosch WIW24340OE
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Код товара: 60759
Производитель: Bosch
31 декабря
31 декабря
132 850₽
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Характеристики
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- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- встраиваемая
- Максимальная загрузка белья, кг
- 7
- Сушка
- нет
- Тип управления
- сенсорное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Функция дозагрузки белья
- есть
- Инверторный двигатель
- да
- Объем барабана л
- 53
- Дополнительная информация
- длина сетевого кабеля 2.1 м, барабан VarioDrum, регулируемые ножки 12 мм, отключение звукового сигнала
- Цвет
- белый
- Программы
- слив, дополнительное полооскание, быстрая стирка, предварительная стирка, экономичная программа, удаление пятен, отмена отжима, стирка шелка, стирка смешанных тканей, тонкое белье, ночной режим, стирка хлопка, стирка шерсти, стирка деликатных тканей, стирка синтетики, ежедневная стирка, отжим, полоскание
- Дополнительные функции
- отложенный старт, сигнал окончания стирки, выбор температуры стирки, выбор скорости отжима, автовзвешивание, контроль за уровнем пены, контроль баланса
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 1200
- Класс энергопотребления
- A+++
- Класс эффективности стирки
- A
- Класс эффективности отжима
- B
- Защита
- от скачков питания, от детей, от протечек
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