Встраиваемая стиральная машина Bosch WIW28540OE
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Код товара: 58424
Производитель: Bosch
мало
мало
150 950₽
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О товаре
фронтальная, 8 кг, встраиваемая, 1400 oб/мин, 60x57x82см, белый
Характеристики
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- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- встраиваемая
- Максимальная загрузка белья, кг
- 8
- Сушка
- нет
- Тип управления
- сенсорное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Функция дозагрузки белья
- отсутствует
- Инверторный двигатель
- нет
- Объем барабана л
- 53
- Дополнительная информация
- очистка барабана, рубашки; оптическая индикация TimeLight, мотор EcoSilence Drive, барабан VarioDrum, корпус AntiVibration; подсветка барабана
- Цвет
- белый
- Программы
- полоскание +, быстрая стирка, предварительная стирка, экономичная программа, удаление пятен, стирка детских вещей, отмена отжима, стирка шелка, стирка смешанных тканей, стирка джинсов, ночной режим, стирка шерсти
- Дополнительные функции
- отложенный старт, сигнал окончания стирки, выбор температуры стирки, интеллектуальное управление стиркой, выбор скорости отжима, контроль за уровнем пены, контроль баланса
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 1400
- Класс энергопотребления
- A+++
- Класс эффективности стирки
- A
- Класс эффективности отжима
- B
- Защита
- от детей, от протечек
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