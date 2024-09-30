Стиральная машина LG F1296HDS1 белый
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Особенности стиральной машины LG F1296HDS1:
- У машины в наличии 13 программ, из них перечислим специальные: стирка деликатных тканей, предотвращение сминания, стирка детской одежды, стирка спортивной одежды, программа стирки смешанных тканей, быстрая стирка, предварительная, возможность подачи пара. Расход воды на полный цикл составляет — 50 л, при максимальной загрузке белья — 7 кг.
- Энергопотребление. У данной модели класс энергоэффективности «A» (хороший), это значит, что расход энергии при стирке 1 кг одежды из хлопка при 60 °С будет меньше 0,19 кВт*ч/кг. Контроль за уровнем пены необходим, если стиральный порошок был выбран неправильно или моющего средства был избыток. В этом случае, после полоскания насос выкачивает лишнюю пену, что дает более качественное полоскание и защищает электронику от влаги.
- Контроль баланса барабана в процессе отжима помогает в случаях образования комка из вещей, в такой ситуации механизм раскручивает барабан в обратную сторону или уменьшает скорость, вплоть до выключения. Это помогает продлить срок службы LG F-1296HDS1 и снижает уровень шума и вибрации.
- Отложенный старт помогает в случае необходимости начала стирки, когда вас, например, нет дома или когда вы уже спите.
- Защита от детей позволяет заблокировать основные кнопки, это полезно, когда ребенок может выключить или изменить программу, функция запускается путем нажатия нескольких клавиш.
- Сигнал окончания стирки не даст вам забыть, что пора доставать и развешивать белье, а все циклы уже прекращены.
- Прямой привод. В конструкции нет приводного ремня и шкивов, а двигатель связан непосредственно с барабаном. Такая схема более надежна, т.к. лишние детали отсутствуют, и шума производится заметно меньше.
- Инверторный двигатель не имеет щеток, за счет чего меньше изнашивается и тише работает, обычно у таких моторов больше ресурс. Кроме этого, такие двигатели экономят до 20-30% электроэнергии.
- Подача пара. Для разглаживания белья пар подается непосредственно в барабан и складок становится меньше, возможно потребуется дополнительная глажка, но она будет гораздо легче, это может быть удобно для больших вещей.
- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- белый
- Максимальная загрузка белья
- 7 кг
- Сушка
- нет
- Тип управления
- электронное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- есть
- Инверторный двигатель
- есть </