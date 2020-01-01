Стиральная машина Samsung WW80R62LVEX серый
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Код товара: 94892
Производитель: Samsung
31 декабря
31 декабря
63 990₽
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- серый
- Максимальная загрузка белья, кг
- 8
- Сушка
- нет
- Тип управления
- электронное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- нет
- Инверторный двигатель
- есть
- Функция дозагрузки белья
- отсутствует
- Управление со смартфона
- есть
- Уникальные технологии
- EcoBubble
- Дополнительная информация
- функция Smart Check (умная диагностика); удаленное управление Bixby; функция Eco Drum Clean (эко-очистка барабана); функция Volt Control (защита от перепадов напряжения)
- Дополнительные функции
- отложенный старт, сигнал окончания стирки, выбор температуры стирки, выбор скорости отжима, пузырьковая стирка, контроль баланса
- Подача пара
- есть
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 1200
- Класс энергопотребления
- A
- Класс эффективности стирки
- A
- Класс эффективности отжима
- B
- Защита
- от скачков питания, от детей, от протечек
- Особенности конструкции
- отсек для жидкого порошка
- Глубина, см
- 45
- Высота, см
- 85
- Ширина, см
- 60
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