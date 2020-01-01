Стиральная машина LG F2H5HS6W белый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 94585
Производитель: LG
мало
мало
56 990₽
1020
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- белый
- Максимальная загрузка белья, кг
- 7
- Сушка
- нет
- Тип управления
- электронное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- есть
- Инверторный двигатель
- есть
- Функция дозагрузки белья
- через основной люк
- Управление со смартфона
- нет
- Уникальные технологии
- Smart Diagnosis
- Дополнительная информация
- функция очистки барабана, автоперезапуск , технология NFC , детектор загрузки , мобильная диагностика Smart Diagnosis , 6 движений заботы , удаление складок
- Программы
- быстрая стирка, предварительная стирка, удаление пятен, стирка спортивной одежды, стирка детских вещей, стирка смешанных тканей, стирка пуховых вещей, предотвращение сминания, ночной режим
- Дополнительные функции
- отложенный старт, сигнал окончания стирки, интеллектуальное управление стиркой, выбор скорости отжима, автоматическая дозировка моющего средства, контроль за уровнем пены, контроль баланса
- Подача пара
- есть
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 1200
- Класс энергопотребления
- A
- Класс эффективности стирки
- A
- Класс эффективности отжима
- B
- Защита
- от скачков питания, от детей
- Особенности конструкции
- отсек для жидкого порошка
- Глубина, см
- 45
- Высота, см
- 85
- Ширина, см
- 60
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
990
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2M5WS4W белый
47 350₽
Стиральная машина Samsung WW80R42LHDW белый
57 950₽
1130
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2J6TN0W белый
52 950₽
990
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2M5HS4W белый
49 450₽
1090
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F4M5VS6W белый
58 990₽
Стиральная машина LG F2J6HS8S серебристый
59 990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.