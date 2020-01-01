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Стиральные машины
Стиральная машина LG F2J3HS2W белый

Стиральная машина LG F2J3HS2W белый

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Стиральная машина LG F2J3HS2W белый
Стиральная машина LG F2J3HS2W белый
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Код товара: 92728
Производитель: LG
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49 490₽
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Характеристики
Тип загрузки
фронтальная
Установка
отдельно стоящая
Максимальная загрузка белья, кг
7
Цвет
белый
Сушка
нет
Тип управления
электронное
Дисплей
есть
Прямой привод
есть
Управление со смартфона
нет
Максимальная скорость отжима, об/мин
1200
Класс энергопотребления
A
Класс эффективности стирки
A
Класс эффективности отжима
B
Глубина, см
44
Высота, см
85
Ширина, см
60
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мало
мало
49 490₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа