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Стиральные машины
Стиральная машина Bosch WAT286H2OE белый

Стиральная машина Bosch WAT286H2OE белый

0 отзывов
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Стиральная машина Bosch WAT286H2OE белый
Стиральная машина Bosch WAT286H2OE белый
Стиральная машина Bosch WAT286H2OE белый
Стиральная машина Bosch WAT286H2OE белый
Стиральная машина Bosch WAT286H2OE белый
Стиральная машина Bosch WAT286H2OE белый
Стиральная машина Bosch WAT286H2OE белый
Стиральная машина Bosch WAT286H2OE белый
Стиральная машина Bosch WAT286H2OE белый
Стиральная машина Bosch WAT286H2OE белый
Стиральная машина Bosch WAT286H2OE белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 92434
Производитель: Bosch
мало
мало
115 950₽
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Характеристики
Тип загрузки
фронтальная
Установка
отдельно стоящая
Цвет
белый
Максимальная загрузка белья, кг
9
Сушка
нет
Тип управления
электронное
Дисплей
есть
Тип дисплея
цифровой (символьный)
Прямой привод
нет
Инверторный двигатель
есть
Функция дозагрузки белья
через основной люк
Управление со смартфона
есть
Уникальные технологии
EcoSilence Drive
Дополнительная информация
длина сетевого шнура 1.6 м, барабан Vario Drum, бесконтактный мотор EcoSilence Drive, регулируемые ножки - 10 мм, распознавание степени загрязнений, датчик чистоты воды, объем барабана 63 л
Дополнительные функции
отложенный старт, сигнал окончания стирки, выбор температуры стирки, выбор скорости отжима, автоматическая дозировка моющего средства, контроль за уровнем пены, контроль баланса
Подача пара
нет
Максимальная скорость отжима, об/мин
1400
Класс энергопотребления
A
Класс эффективности стирки
A
Класс эффективности отжима
B
Защита
от детей, от протечек
Особенности конструкции
отсек для жидкого порошка
Глубина, см
59
Высота, см
84.8
Ширина, см
59.8
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В сравнение
В избранное
мало
мало
115 950₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа