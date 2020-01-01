Стиральная машина Bosch WAT286H2OE белый
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Код товара: 92434
Производитель: Bosch
мало
мало
115 950₽
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Характеристики
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- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- белый
- Максимальная загрузка белья, кг
- 9
- Сушка
- нет
- Тип управления
- электронное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- нет
- Инверторный двигатель
- есть
- Функция дозагрузки белья
- через основной люк
- Управление со смартфона
- есть
- Уникальные технологии
- EcoSilence Drive
- Дополнительная информация
- длина сетевого шнура 1.6 м, барабан Vario Drum, бесконтактный мотор EcoSilence Drive, регулируемые ножки - 10 мм, распознавание степени загрязнений, датчик чистоты воды, объем барабана 63 л
- Дополнительные функции
- отложенный старт, сигнал окончания стирки, выбор температуры стирки, выбор скорости отжима, автоматическая дозировка моющего средства, контроль за уровнем пены, контроль баланса
- Подача пара
- нет
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 1400
- Класс энергопотребления
- A
- Класс эффективности стирки
- A
- Класс эффективности отжима
- B
- Защита
- от детей, от протечек
- Особенности конструкции
- отсек для жидкого порошка
- Глубина, см
- 59
- Высота, см
- 84.8
- Ширина, см
- 59.8
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