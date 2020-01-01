Стиральная машина LG F4M5VS6W белый
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Код товара: 89628
Производитель: LG
31 декабря
31 декабря
58 990₽
1090
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Характеристики
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- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- белый
- Максимальная загрузка белья, кг
- 9
- Сушка
- нет
- Тип управления
- электронное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- есть
- Инверторный двигатель
- есть
- Функция дозагрузки белья
- через основной люк
- Управление со смартфона
- есть
- Уникальные технологии
- Smart Diagnosis
- Дополнительная информация
- мобильная диагностика Smart Diagnosis, функция Tag On (NFC для смартфонов); барабан пузырьковый; программы: гипоаллергенная стирка, моя программа, тихая, очистка барабана
- Программы
- полоскание +, бесшумная, хлопок+, быстрая стирка, предварительная стирка, экономичная программа, удаление пятен, стирка спортивной одежды, стирка детских вещей, стирка смешанных тканей, стирка пуховых вещей, предотвращение сминания, ночной режим, стирка хлопка, стирка черных вещей, антиаллергия, ежедневная стирка
- Дополнительные функции
- сигнал окончания стирки, интеллектуальное управление стиркой, выбор скорости отжима, контроль за уровнем пены, контроль баланса
- Подача пара
- есть
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 1400
- Класс энергопотребления
- A
- Класс эффективности стирки
- A
- Класс эффективности отжима
- A
- Защита
- от скачков питания, от детей, от протечек
- Особенности конструкции
- отсек для жидкого порошка
- Глубина, см
- 56.5
- Высота, см
- 85
- Ширина, см
- 60
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