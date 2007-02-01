Стиральная машина Beko WRS54P1BSW белый

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Стиральные машины
Стиральная машина Beko WRS54P1BSW белый

Стиральная машина Beko WRS54P1BSW белый

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Стиральная машина Beko WRS54P1BSW белый
Стиральная машина Beko WRS54P1BSW белый
Стиральная машина Beko WRS54P1BSW белый
Стиральная машина Beko WRS54P1BSW белый
Стиральная машина Beko WRS54P1BSW белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 89549
Производитель: Beko
мало
мало
22 750₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип загрузки
фронтальная
Установка
отдельно стоящая
Цвет
белый
Максимальная загрузка белья, кг
5
Сушка
нет
Тип управления
электронное
Дисплей
нет
Прямой привод
нет
Инверторный двигатель
нет
Функция дозагрузки белья
отсутствует
Управление со смартфона
нет
Дополнительная информация
угол открытия люка: 170°; потребляемая мощность 1550 Вт; максимальная высота от пола до источника воды 40-100 см; длина кабеля 110 см
Программы
предварительная стирка, экономичная программа, замачивание, отмена отжима, стирка смешанных тканей, стирка пуховых вещей, стирка хлопка, стирка шерсти, стирка деликатных тканей
Дополнительные функции
отложенный старт, интеллектуальное управление стиркой, выбор скорости отжима, контроль за уровнем пены, контроль баланса
Подача пара
нет
Максимальная скорость отжима, об/мин
800
Класс энергопотребления
A+
Класс эффективности стирки
A
Класс эффективности отжима
D
Защита
от скачков питания, от детей, от протечек
Особенности конструкции
отсек для жидкого порошка
Глубина, см
36.5
Высота, см
84
Ширина, см
60
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Candy CS4 1061D1/2-07 белый
23 950₽
Стиральная машина Candy CS4 1061D1/2-07 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Indesit IWUB 4085 белый
26 450₽
Стиральная машина Indesit IWUB 4085 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Candy CS34 1062D2/2-07 белый
26 950₽
Стиральная машина Candy CS34 1062D2/2-07 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Candy CS4 1051D1/2-07 белый
23 690₽
Стиральная машина Candy CS4 1051D1/2-07 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Beko WRS55P2BSW белый
21 390₽
Стиральная машина Beko WRS55P2BSW белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Candy RCS34 1052D1/2-07 белый
25 990₽
Стиральная машина Candy RCS34 1052D1/2-07 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Candy CS4 1052D1/2-07 белый
25 590₽
Стиральная машина Candy CS4 1052D1/2-07 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Indesit IWSC 5105 белый
24 990₽
Стиральная машина Indesit IWSC 5105 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Candy CS34 1052D1/2-07 белый
24 990₽
Стиральная машина Candy CS34 1052D1/2-07 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Gorenje WHE60SFS белый
25 750₽
Стиральная машина Gorenje WHE60SFS белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Beko WSRE6512ZSS серебристый
26 550₽
Стиральная машина Beko WSRE6512ZSS серебристый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Vestel WMW6100F2 белый
19 790₽
Стиральная машина Vestel WMW6100F2 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Vestel WMW5100F2 белый
18 900₽
Стиральная машина Vestel WMW5100F2 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Candy CS4 1051DB1/2-07 белый
22 750₽
Стиральная машина Candy CS4 1051DB1/2-07 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Indesit IWSD 5085 белый
26 950₽
Стиральная машина Indesit IWSD 5085 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Candy CO4 105T1/2-07 белый
26 990₽
Стиральная машина Candy CO4 105T1/2-07 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Candy CSS4 1062DB1/2-07 белый
26 990₽
Стиральная машина Candy CSS4 1062DB1/2-07 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Candy CSO4 105TB1/2-07 белый
24 950₽
Стиральная машина Candy CSO4 105TB1/2-07 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Indesit IWSB5085 белый
24 950₽
Стиральная машина Indesit IWSB5085 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Стиральная машина Beko WSDN63512ZSW белый
23 990₽
Стиральная машина Beko WSDN63512ZSW белый
Стиральная машина Candy CS4 1061D1/2-07 белый
Стиральная машина Candy CS4 1061D1/2-07 белый
23 950₽
Стиральная машина Indesit IWUB 4085 белый
Стиральная машина Indesit IWUB 4085 белый
26 450₽
Стиральная машина Candy CS34 1062D2/2-07 белый
Стиральная машина Candy CS34 1062D2/2-07 белый
26 950₽
Стиральная машина Candy CS4 1051D1/2-07 белый
Стиральная машина Candy CS4 1051D1/2-07 белый
23 690₽
Стиральная машина Beko WRS55P2BSW белый
Стиральная машина Beko WRS55P2BSW белый
21 390₽
Стиральная машина Candy RCS34 1052D1/2-07 белый
Стиральная машина Candy RCS34 1052D1/2-07 белый
25 990₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
22 750₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа