Стиральная машина Beko WRS55P2BSW белый
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Код товара: 89546
Производитель: Beko
мало
мало
21 390₽
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Характеристики
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- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- белый
- Максимальная загрузка белья, кг
- 5
- Сушка
- нет
- Тип управления
- электронное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- нет
- Инверторный двигатель
- нет
- Функция дозагрузки белья
- отсутствует
- Управление со смартфона
- нет
- Дополнительная информация
- регулируемые ножки
- Дополнительные функции
- отложенный старт, выбор температуры стирки, интеллектуальное управление стиркой, выбор скорости отжима, контроль за уровнем пены, контроль баланса
- Подача пара
- нет
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 1000
- Класс энергопотребления
- A+
- Класс эффективности стирки
- A
- Класс эффективности отжима
- C
- Защита
- от скачков питания, от детей, от протечек
- Глубина, см
- 36.5
- Высота, см
- 84
- Ширина, см
- 60
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