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Стиральные машины
Стиральная машина Beko WRS55P2BSW белый

Стиральная машина Beko WRS55P2BSW белый

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Стиральная машина Beko WRS55P2BSW белый
Стиральная машина Beko WRS55P2BSW белый
Стиральная машина Beko WRS55P2BSW белый
Стиральная машина Beko WRS55P2BSW белый
Стиральная машина Beko WRS55P2BSW белый
Стиральная машина Beko WRS55P2BSW белый
Стиральная машина Beko WRS55P2BSW белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Фото товара
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Код товара: 89546
Производитель: Beko
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21 390₽
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Характеристики
Тип загрузки
фронтальная
Установка
отдельно стоящая
Цвет
белый
Максимальная загрузка белья, кг
5
Сушка
нет
Тип управления
электронное
Дисплей
есть
Тип дисплея
цифровой (символьный)
Прямой привод
нет
Инверторный двигатель
нет
Функция дозагрузки белья
отсутствует
Управление со смартфона
нет
Дополнительная информация
регулируемые ножки
Дополнительные функции
отложенный старт, выбор температуры стирки, интеллектуальное управление стиркой, выбор скорости отжима, контроль за уровнем пены, контроль баланса
Подача пара
нет
Максимальная скорость отжима, об/мин
1000
Класс энергопотребления
A+
Класс эффективности стирки
A
Класс эффективности отжима
C
Защита
от скачков питания, от детей, от протечек
Глубина, см
36.5
Высота, см
84
Ширина, см
60
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мало
мало
21 390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

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