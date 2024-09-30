Стиральная машина LG F2J3NS1W белый
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Особенности стиральной машины LG F2J3NS1W:
- У машины в наличии 10 программ, из них перечислим специальные: стирка деликатных тканей, стирка детской одежды, джинсовые вещи, стирка спортивной одежды, программа стирки смешанных тканей, быстрая стирка, предварительная, возможность подачи пара. Расход воды на полный цикл составляет — 56 л, при максимальной загрузке белья — 6 кг.
- Бак выполнен из нержавеющей стали, что дает долговечность и устойчивсоть к химическим веществам, ржавчине, но такие баки более шумные, чем пластик.
- Энергопотребление. У данной модели класс энергопотребления «A» (хороший), это значит, что расход энергии при очищении 1 кг одежды из хлопка при 60 °С будет менее 0,19 кВт*ч/кг.
- Контроль баланса барабана при отжиме помогает в случаях образования комка из вещей, в такой ситуации механизм раскручивает барабан в обратную сторону или уменьшает скорость, вплоть до выключения. Это поможет продлить срок службы LG F-2J3NS1W и снижает уровень шума и вибрациипри работе.
- Контроль за уровнем пенообразования необходим, если стиральный порошок был выбран неправильно или моющего средства был больше чем нужно. В этом случае, после полоскания насос удаляет лишнюю пену, что дает более качественное полоскание и защищает электронику от влаги.
- Защита от детей позволяет заблокировать кнопки управления, это полезно, когда ребенок может изменить программу или отменить стирку, функция запускается путем нажатия нескольких клавиш.
- Сигнал окончания стирки не даст вам забыть, что полоскание и отжим закончены, а белье можно доставать.
- Прямой привод. В конструкции нет приводного ремня и шкивов, а двигатель связан непосредственно с барабаном. Такая схема более надежна, т.к. лишние детали отсутствуют, и шума производится заметно меньше.
- Подача пара. Для разглаживания белья пар поступает непосредственно в барабан, что уменьшает количество складок, возможно потребуется дополнительная глажка, но она будет гораздо легче, это может быть удобно при стирке больших вещей.
- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- белый
- Максимальная загрузка белья
- 6
- Сушка
- нет
- Тип управления
- сенсорное
- Дисплей
- есть
- Прямой привод
- есть
- Инверторный двигатель
- есть
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