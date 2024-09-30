Стиральная машина LG F2J3NS1W белый

быстрая доставка продуктов

доставка за 30 минут

доставка продуктов

Каспийск

махачкала

За 30 минут
Сыр Виноград Молоко

Каспийск

махачкала

Сыр Виноград Молоко
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
PhilipsXiaomiSamsungHIPERSonyApple
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Acer
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
SamsungLGPhilipsXiaomiSony
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Устройства виртуальной реальности
Sony
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxDysonPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Подарочные сертификаты
Футболки
Шопперы
Открытки
Подарочные наборы
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Книги
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
SonyApple
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Кресла
Умный дом
Инструменты
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Сумки
Звонки
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Стиральная машина LG F2J3NS1W белый

Наведите на фотографию для увеличения
Стиральная машина LG F2J3NS1W белый
Стиральная машина LG F2J3NS1W белый
Стиральная машина LG F2J3NS1W белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
1 отзыв
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 88991
Производитель: LG
1 отзыв
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

34 950₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
890
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F1296HDS1 белый
39 850₽
890
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F1296HDS1 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
347
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Beko WSPE6H616W белый
28 990₽
31 490₽
347
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Beko WSPE6H616W белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
418
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Vestfrost VFC814T30W белый
39 990₽
418
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Vestfrost VFC814T30W белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
395
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2J3NS0W белый
32 950₽
34 990₽
395
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2J3NS0W белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
393
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2J3WS1W белый
32 790₽
35 990₽
393
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2J3WS1W белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
347
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Beko RSPE78612W белый
28 990₽
347
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Beko RSPE78612W белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
431
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2J3HS0W белый
35 950₽
38 390₽
431
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2J3HS0W белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
484
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WW60J32G0PWOLD белый
40 390₽
484
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WW60J32G0PWOLD белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
490
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WW60J42E0HWOLD белый
40 850₽
490
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WW60J42E0HWOLD белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
429
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2J3NS2W белый
35 790₽
39 990₽
429
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2J3NS2W белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
479
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WW60J4210JWOLD белый
39 950₽
43 950₽
479
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WW60J4210JWOLD белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
461
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2M5NS6W белый
38 490₽
461
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2M5NS6W белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
479
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2M5HS4WP белый
39 950₽
479
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2M5HS4WP белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
426
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2J3HS0W белый
35 550₽
38 490₽
426
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2J3HS0W белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
395
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2J3NS0W белый
32 950₽
34 990₽
395
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2J3NS0W белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
359
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Beko WSPE6H616A черный
29 950₽
359
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Beko WSPE6H616A черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
359
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Beko WSPE7H616A черный
29 990₽
33 990₽
359
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Beko WSPE7H616A черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
395
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Beko WSPE7H616W белый
32 950₽
395
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Beko WSPE7H616W белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
467
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WW60J42E0HS/LD серебристый
38 950₽
467
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WW60J42E0HS/LD серебристый
Стиральная машина LG F2J3WS0W белый
Стиральная машина LG F2J3WS0W белый
38 890₽
890
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F1296HDS1 белый
Стиральная машина LG F1296HDS1 белый
39 850₽
347
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
8%
Стиральная машина Beko WSPE6H616W белый
Стиральная машина Beko WSPE6H616W белый
28 990₽
31 490₽
418
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Vestfrost VFC814T30W белый
Стиральная машина Vestfrost VFC814T30W белый
39 990₽
395
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
6%
Стиральная машина LG F2J3NS0W белый
Стиральная машина LG F2J3NS0W белый
32 950₽
34 990₽
393
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
9%
Стиральная машина LG F2J3WS1W белый
Стиральная машина LG F2J3WS1W белый
32 790₽
35 990₽
О товаре

Особенности стиральной машины LG F2J3NS1W:

- У машины в наличии 10 программ, из них перечислим специальные: стирка деликатных тканей, стирка детской одежды, джинсовые вещи, стирка спортивной одежды, программа стирки смешанных тканей, быстрая стирка, предварительная, возможность подачи пара. Расход воды на полный цикл составляет — 56 л, при максимальной загрузке белья — 6 кг.

- Бак выполнен из нержавеющей стали, что дает долговечность и устойчивсоть к химическим веществам, ржавчине, но такие баки более шумные, чем пластик.

- Энергопотребление. У данной модели класс энергопотребления «A» (хороший), это значит, что расход энергии при очищении 1 кг одежды из хлопка при 60 °С будет менее 0,19 кВт*ч/кг.

- Контроль баланса барабана при отжиме помогает в случаях образования комка из вещей, в такой ситуации механизм раскручивает барабан в обратную сторону или уменьшает скорость, вплоть до выключения. Это поможет продлить срок службы LG F-2J3NS1W и снижает уровень шума и вибрациипри работе.

- Контроль за уровнем пенообразования необходим, если стиральный порошок был выбран неправильно или моющего средства был больше чем нужно. В этом случае, после полоскания насос удаляет лишнюю пену, что дает более качественное полоскание и защищает электронику от влаги.

- Защита от детей позволяет заблокировать кнопки управления, это полезно, когда ребенок может изменить программу или отменить стирку, функция запускается путем нажатия нескольких клавиш.

- Сигнал окончания стирки не даст вам забыть, что полоскание и отжим закончены, а белье можно доставать.

- Прямой привод. В конструкции нет приводного ремня и шкивов, а двигатель связан непосредственно с барабаном. Такая схема более надежна, т.к. лишние детали отсутствуют, и шума производится заметно меньше.

- Подача пара. Для разглаживания белья пар поступает непосредственно в барабан, что уменьшает количество складок, возможно потребуется дополнительная глажка, но она будет гораздо легче, это может быть удобно при стирке больших вещей. 

Характеристики
Тип загрузки
фронтальная
Установка
отдельно стоящая
Цвет
белый
Максимальная загрузка белья
6
Сушка
нет
Тип управления
сенсорное
Дисплей
есть
Прямой привод
есть
Инверторный двигатель
есть
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
34 950₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа