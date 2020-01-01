Стиральная машина LG F2M5WS4W белый
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Код товара: 87870
Производитель: LG
мало
мало
47 350₽
990
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Характеристики
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- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Максимальная загрузка белья, кг
- 6.5
- Сушка
- нет
- Тип управления
- электронное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- есть
- Инверторный двигатель
- есть
- Функция дозагрузки белья
- через основной люк
- Управление со смартфона
- нет
- Уникальные технологии
- TrueSteam, Smart Diagnosis
- Дополнительная информация
- мобильная диагностика Smart Diagnosis, функция Tag On (NFC для смартфонов); барабан пузырьковый с функцией очистки; угол открытия дверцы 150°; программы: гипоаллергенная стирка, тихая, моя программа
- Цвет
- белый
- Программы
- полоскание +, дополнительное полооскание, быстрая стирка, предварительная стирка, экономичная программа, удаление пятен, стирка спортивной одежды, стирка детских вещей, стирка смешанных тканей, стирка пуховых вещей, предотвращение сминания, ночной режим, стирка хлопка, стирка черных вещей, стирка деликатных тканей
- Дополнительные функции
- отложенный старт, сигнал окончания стирки, интеллектуальное управление стиркой, выбор скорости отжима, автовзвешивание, контроль за уровнем пены, контроль баланса
- Подача пара
- есть
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 1200
- Класс энергопотребления
- A
- Класс эффективности стирки
- A
- Класс эффективности отжима
- B
- Защита
- от скачков питания, от детей
- Глубина, см
- 45.5
- Высота, см
- 85
- Ширина, см
- 60
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