Стиральная машина LG F2J3WS0W белый
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Особенности стиральной машины LG F2J3WS0W:
- В машине предусмотрено 10 программ, из них перечислим специальные: стирка деликатных тканей, стирка детской одежды, джинсовые вещи, программа стирки смешанных тканей, супер-полоскание, быстрая стирка, предварительная, возможность подачи пара, стирка спортивной обуви. А расход воды на полный цикл составляет — 56 л, при максимальной загрузке белья — 6,5 кг.
- Энергопотребление. У данной модели класс энергоэффективности «A» (хороший), это значит, что расход энергии при очищении 1 кг одежды из хлопка при 60 °С будет меньше 0,19 кВт*ч/кг.
- Контроль баланса барабана в процессе отжима помогает в случаях образования комка из вещей, в такой ситуации механизм раскручивает барабан в обратную сторону или уменьшает скорость, вплоть до выключения. Данная функция поможет продлить срок эксплуатации LG F-2J3WS0W и снижает уровень шума и вибрации.
- Контроль уровня пены необходим, если стиральный порошок был выбран неправильно или моющего средства был избыток. В этом случае, после полоскания насос выкачивает избыточную пену, что дает более качественное полоскание и защищает электронику от влаги.
- Защита от детей позволяет заблокировать основные кнопки, это полезно, когда ребенок может выключить или изменить программу, запускается путем нажатия нескольких клавиш.
- Сигнал окончания стирки не даст вам забыть, что полоскание и отжим закончены, а белье можно доставать.
- Дозагрузка белья. LG F-2J3WS0W оснащена функцией, при которой вы можете добавить белье для стирки, когда вода уже начала набираться в барабан.
- Прямой привод. В конструкции нет приводного ремня и шкивов, а двигатель связан непосредственно с барабаном. Такая схема более надежна, т.к. лишние детали отсутствуют, и шума производится тоже меньше.
- Подача пара. Для разглаживания белья пар подается непосредственно в барабан, что уменьшает количество складок, возможно потребуется дополнительная глажка, но она будет гораздо легче, это может быть удобно при стирке больших вещей.
- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- белый
- Максимальная загрузка белья
- 6,5 кг
- Сушка
- нет
- Тип управления
- электронное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- есть
- Инверторный двигатель
- есть
- Функция дозагрузки белья
- отсутствует
- Управление со смартфона
- нет
- Страна производитель
- Китай
- Дополнительная информация
- 6 движений заботы, автоперезапуск, мобильная диагностика Smart Diagnosis, функция очистки барабана
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