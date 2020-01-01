Стиральная машина LG FH4G1JCH2N белый
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Код товара: 86520
Производитель: LG
мало
мало
142 990₽
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Характеристики
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- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Максимальная загрузка белья, кг
- 10.5
- Сушка
- есть
- Тип сушки
- по остаточной влажности
- Максимальная загрузка белья для сушки, кг
- 7
- Тип управления
- сенсорное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- есть
- Инверторный двигатель
- есть
- Функция дозагрузки белья
- отсутствует
- Управление со смартфона
- есть
- Уникальные технологии
- TWINWash, TrueSteam
- Дополнительная информация
- моя программа, гипоаллергенная, освежить, очистка барабана, добавить белье
- Цвет
- белый
- Программы
- быстрая стирка, предварительная стирка, экономичная программа, стирка спортивной одежды, отмена отжима, стирка смешанных тканей, предотвращение сминания, стирка верхней одежды, стирка шерсти, стирка деликатных тканей
- Дополнительные функции
- отложенный старт, сигнал окончания стирки, выбор температуры стирки, интеллектуальное управление стиркой, выбор скорости отжима, контроль за уровнем пены, контроль баланса
- Подача пара
- есть
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 1400
- Класс энергопотребления
- A
- Класс эффективности стирки
- A
- Класс эффективности отжима
- A
- Защита
- от детей, от протечек
- Особенности конструкции
- подключение к горячей воде
- Глубина, см
- 64
- Высота, см
- 85
- Ширина, см
- 60
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