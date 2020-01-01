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Стиральные машины
Стиральная машина LG FH4G1JCH2N белый

Стиральная машина LG FH4G1JCH2N белый

0 отзывов
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Стиральная машина LG FH4G1JCH2N белый
Стиральная машина LG FH4G1JCH2N белый
Стиральная машина LG FH4G1JCH2N белый
Стиральная машина LG FH4G1JCH2N белый
Стиральная машина LG FH4G1JCH2N белый
Стиральная машина LG FH4G1JCH2N белый
Стиральная машина LG FH4G1JCH2N белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Фото товара
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Код товара: 86520
Производитель: LG
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мало
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142 990₽
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Характеристики
Тип загрузки
фронтальная
Установка
отдельно стоящая
Максимальная загрузка белья, кг
10.5
Сушка
есть
Тип сушки
по остаточной влажности
Максимальная загрузка белья для сушки, кг
7
Тип управления
сенсорное
Дисплей
есть
Тип дисплея
цифровой (символьный)
Прямой привод
есть
Инверторный двигатель
есть
Функция дозагрузки белья
отсутствует
Управление со смартфона
есть
Уникальные технологии
TWINWash, TrueSteam
Дополнительная информация
моя программа, гипоаллергенная, освежить, очистка барабана, добавить белье
Цвет
белый
Программы
быстрая стирка, предварительная стирка, экономичная программа, стирка спортивной одежды, отмена отжима, стирка смешанных тканей, предотвращение сминания, стирка верхней одежды, стирка шерсти, стирка деликатных тканей
Дополнительные функции
отложенный старт, сигнал окончания стирки, выбор температуры стирки, интеллектуальное управление стиркой, выбор скорости отжима, контроль за уровнем пены, контроль баланса
Подача пара
есть
Максимальная скорость отжима, об/мин
1400
Класс энергопотребления
A
Класс эффективности стирки
A
Класс эффективности отжима
A
Защита
от детей, от протечек
Особенности конструкции
подключение к горячей воде
Глубина, см
64
Высота, см
85
Ширина, см
60
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В сравнение
В избранное
мало
мало
142 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа