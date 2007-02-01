Стиральная машина Indesit IWUB 4085 белый
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Код товара: 38998
Производитель: Indesit
мало
мало
26 450₽
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О товаре
фронтальная, 4 кг, 800 oб/мин, 60x33x85см, белый
Характеристики
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- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Максимальная загрузка белья, кг
- 4
- Сушка
- нет
- Тип управления
- механическое
- Дисплей
- нет
- Прямой привод
- нет
- Инверторный двигатель
- нет
- Функция дозагрузки белья
- отсутствует
- Управление со смартфона
- нет
- Дополнительная информация
- регулируемые ножки, контроль пенообразования
- Цвет
- белый
- Программы
- слив, полоскание +, дополнительное полооскание, быстрая стирка, предварительная стирка, экономичная программа, стирка спортивной одежды, отмена отжима, стирка шелка, стирка спортивной обуви, стирка джинсов, стирка хлопка, стирка шерсти, стирка деликатных тканей, стирка синтетики, отжим, полоскание
- Дополнительные функции
- отложенный старт, выбор температуры стирки, выбор скорости отжима, контроль за уровнем пены, контроль баланса
- Подача пара
- нет
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 800
- Класс энергопотребления
- A
- Класс эффективности стирки
- A
- Класс эффективности отжима
- D
- Защита
- от протечек
- Особенности конструкции
- съемная верхняя крышка
- Глубина, см
- 33
- Высота, см
- 85
- Ширина, см
- 59.5
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