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Стиральная машина Vestfrost VFC814T30W белый
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Стиральная машина Vestfrost VFC814T30W с возможностью загрузки до 8 кг белья станет надежной помощницей в бытовом хозяйстве.
- Она соответствует классу А+++, поэтому отличается экономичным потреблением энергии.
- Данная модель оснащена 15 автоматическими программами.
- Функция обработки паром позволяет освежать и дезинфицировать вещи.
Благодаря скорости отжима до 1400 об/мин достигается максимальная эффективность отжима влаги из белья.
- Управление на панели с дисплеем, сенсорными кнопками и поворотным механизмом гарантирует простую настройку различных параметров.
- Из других особенностей Vestfrost VFC814T30W отмечаются система автоматического баланса, защита от протечек воды и регулируемые ножки.
- Установка
- отдельно стоящая
- Максимальная загрузка белья
- 8
- Тип управления
- электронное
- Расход воды за стирку, л
- 48
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 1400
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