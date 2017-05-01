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Стиральная машина Beko WSRE6512ZSS серебристый
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Код товара: 184342
Производитель: Beko
20 590₽
247
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Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Максимальная загрузка белья
- 6
- Тип управления
- электронное
- Расход воды за стирку, л
- 48
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 1000
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