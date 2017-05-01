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Стиральная машина Beko WSRE6512ZSS серебристый

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Стиральная машина Beko WSRE6512ZSS серебристый
Стиральная машина Beko WSRE6512ZSS серебристый
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Фото товара
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Код товара: 184342
Производитель: Beko
нет отзывов
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20 590₽
247
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Стиральная машина Indesit IWUD 4105 (CIS) белый
18 990₽
Характеристики
Установка
отдельно стоящая
Максимальная загрузка белья
6
Тип управления
электронное
Расход воды за стирку, л
48
Максимальная скорость отжима, об/мин
1000
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В сравнение
В избранное
20 590₽
247
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 6 180 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 3 до 5 дней

Нашли дешевле?