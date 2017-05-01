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Стиральная машина LG F2M5HS6S серебристый

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Стиральная машина LG F2M5HS6S серебристый
Стиральная машина LG F2M5HS6S серебристый
Стиральная машина LG F2M5HS6S серебристый
Стиральная машина LG F2M5HS6S серебристый
Стиральная машина LG F2M5HS6S серебристый
Стиральная машина LG F2M5HS6S серебристый
Стиральная машина LG F2M5HS6S серебристый
Стиральная машина LG F2M5HS6S серебристый
Стиральная машина LG F2M5HS6S серебристый
Стиральная машина LG F2M5HS6S серебристый
Стиральная машина LG F2M5HS6S серебристый
Стиральная машина LG F2M5HS6S серебристый
Стиральная машина LG F2M5HS6S серебристый
Стиральная машина LG F2M5HS6S серебристый
Стиральная машина LG F2M5HS6S серебристый
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Код товара: 164353
Производитель: LG
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45 850₽
51 950₽
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Стиральная машина Vestfrost VFC814T30W белый
39 990₽
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12 000₽

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Стиральная машина Vestfrost VFC814T30W белый
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51 990₽
57 990₽
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15 600₽

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Стиральная машина LG F2V3GS6W белый
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659
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54 950₽
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16 490₽

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Стиральная машина LG TW4V3RS6W белый
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53 950₽
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16 190₽

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Стиральная машина LG F4M5VS6W белый
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Стиральная машина Samsung WW60J32G0PWOLD белый
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42 950₽
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Стиральная машина LG F4J3TS2W белый
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Стиральная машина LG F2J5NS4W белый
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Стиральная машина LG F2M5NS6W белый
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Стиральная машина LG F2M5NS6W белый
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Стиральная машина LG F4J3TS2W белый
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Стиральная машина LG F2M5HS4WP белый
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Стиральная машина LG F2M5HS4WP белый
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Стиральная машина LG F2J6NM7W белый
51 950₽
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Стиральная машина Samsung WW70T4040EE/LE белый
45 990₽
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Стиральная машина Samsung WW70TA046AE/LE белый
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Стиральная машина Samsung WW80T3040BW/LP белый
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Стиральная машина Samsung WW80T3040BW/LP белый
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Стиральная машина LG F2J3WS4W белый
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Стиральная машина Samsung WW60J32G0PWOLD белый
Стиральная машина Samsung WW60J32G0PWOLD белый
36 990₽
Характеристики
Установка
отдельно стоящая
Максимальная загрузка белья
7 кг
Тип управления
сенсорное
Расход воды за стирку, л
48
Максимальная скорость отжима, об/мин
1200
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В сравнение
В избранное
45 850₽
51 950₽
337
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Рассрочка

В рассрочку за 13 760 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 4 магазинах

бесплатно,

в 4 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?