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Стиральная машина LG F2M5HS6S серебристый
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Код товара: 164353
Производитель: LG
45 850₽
51 950₽
337
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Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Максимальная загрузка белья
- 7 кг
- Тип управления
- сенсорное
- Расход воды за стирку, л
- 48
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 1200
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