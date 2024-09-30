Стиральная машина Samsung WW10T654CLX/LP черный
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Особенности стиральной машины Samsung WW10T654CLX/LP:
- Стиральная машина оснащена модулем Wi-Fi, что позволяет управлять ей дистанционно с помощью смартфона.
- В приложении доступны выбор программ и самодиагностика неисправностей.
- Безопасность также обеспечивают система контроля пенообразования, защита от протечек и функция блокировки от детей.
- Технология Al Control дает возможность подобрать Оптимальный режим, исходя из типа ткани.
- Встроенный генератор пузырьков улучшает эффективность моющего средства, чем влияет на более быстрое удаление загрязнений и снижение расходов электроэнергии.
- Доступно воздействие паром, что устраняет большинство бактерий и аллергенов с одежды.
- Для выбора настроек предусмотрена электронная панель управления с поворотным регулятором и экраном, на который выводятся параметры.
- О завершении цикла оповещает звуковой сигнал.
- За счет дополнительного окна на дверце можно добавлять вещи в процессе стирки.
- Стиральная машина оборудована инверторным мотором, отличающимся тихой работой. Уровень шума не превышает 73 дБ при отжиме.
- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- черный
- Максимальная загрузка белья
- 10.5
- Сушка
- нет
- Тип управления
- электронно-механическое
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- нет
- Инверторный двигатель
- есть
- Функция дозагрузки белья
- через дополнительный люк
- Управление со смартфона
- есть
- Страна производитель
- Китай
- Дополнительная информация
- барабан Swirl+, гигиеническая очистка барабана, регулируемые ножки, технология AddWash
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.