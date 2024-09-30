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Стиральная машина Samsung WW10T654CLX/LP черный

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Стиральная машина Samsung WW10T654CLX/LP черный
Стиральная машина Samsung WW10T654CLX/LP черный
Стиральная машина Samsung WW10T654CLX/LP черный
Стиральная машина Samsung WW10T654CLX/LP черный
Стиральная машина Samsung WW10T654CLX/LP черный
Стиральная машина Samsung WW10T654CLX/LP черный
Стиральная машина Samsung WW10T654CLX/LP черный
Стиральная машина Samsung WW10T654CLX/LP черный
Стиральная машина Samsung WW10T654CLX/LP черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
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вопрос
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Код товара: 161796
Производитель: Samsung
нет отзывов
1
вопрос

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ДО 30.09.24

62 990₽
69 990₽
1590
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Стиральная машина LG TW4V9RW9W белый
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767
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Стиральная машина Samsung WW80T554DAE/S7 белый
65 990₽
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647
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50 990₽
54 990₽
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Стиральная машина Samsung WW80AG6S28AELP белый
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54 950₽
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Стиральная машина LG F4M5TSFW белый
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Стиральная машина Vestel Bojena WD10140D2TG бежевый
50 990₽
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Стиральная машина Vestel Bojena WD10140D2TG бежевый
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72 990₽
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Стиральная машина Samsung WD8NK52E0AW/LE белый
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Стиральная машина Samsung WW90T4540AE/LE белый
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Стиральная машина Samsung WW70T4040EE/LE белый
Стиральная машина Samsung WW70T4040EE/LE белый
52 990₽
О товаре

Особенности стиральной машины Samsung WW10T654CLX/LP:

- Стиральная машина оснащена модулем Wi-Fi, что позволяет управлять ей дистанционно с помощью смартфона.

- В приложении доступны выбор программ и самодиагностика неисправностей.

- Безопасность также обеспечивают система контроля пенообразования, защита от протечек и функция блокировки от детей.

- Технология Al Control дает возможность подобрать Оптимальный режим, исходя из типа ткани.

- Встроенный генератор пузырьков улучшает эффективность моющего средства, чем влияет на более быстрое удаление загрязнений и снижение расходов электроэнергии.

- Доступно воздействие паром, что устраняет большинство бактерий и аллергенов с одежды.

- Для выбора настроек предусмотрена электронная панель управления с поворотным регулятором и экраном, на который выводятся параметры.

- О завершении цикла оповещает звуковой сигнал.

- За счет дополнительного окна на дверце можно добавлять вещи в процессе стирки.

- Стиральная машина оборудована инверторным мотором, отличающимся тихой работой. Уровень шума не превышает 73 дБ при отжиме.

Характеристики
Тип загрузки
фронтальная
Установка
отдельно стоящая
Цвет
черный
Максимальная загрузка белья
10.5
Сушка
нет
Тип управления
электронно-механическое
Дисплей
есть
Тип дисплея
цифровой (символьный)
Прямой привод
нет
Инверторный двигатель
есть
Функция дозагрузки белья
через дополнительный люк
Управление со смартфона
есть
Страна производитель
Китай
Дополнительная информация
барабан Swirl+, гигиеническая очистка барабана, регулируемые ножки, технология AddWash
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Вопросы и ответы
З
Заира
13 октября 2023
Как оформить рассрочку через приложение?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
13.10.2023 18:36:20
Здравствуйте! На данный момент рассрочку можно оформить только в магазине
Ответить
0 0
З
Заира
13 октября 2023
Как оформить рассрочку через приложение?
1 Ответить
0
0
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